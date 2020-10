Francesco Renga | chi è | anni | carriera | vita privata | amori | All Together Now

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 31 ottobre 2020) Torna puntuale l’appuntamento del sabato con Verissimo. Ospite in studio, il cantante che da mercoledì 4 novembre sarà il nuovo giudice del programma AllNow. View this post on Instagram Lui è un cantante amatissimo pronto per una nuova avventura: domani a #Verissimo…A post shared by Verissimo (@verissimotv) on Oct 30, 2020 at 5:22am PDT: chi è, età,, all’anagrafe Pier, è nato a Udine il 12 giugno del 1968. Figlio di Salvatorico, ...