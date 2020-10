F1, Charles Leclerc: “Mi aspettavo di più dalla macchina. Domani sarà dura, ma darò il massimo” (Di sabato 31 ottobre 2020) Pochi dubbi sul fatto che il monegasco Charles Leclerc si aspettasse qualcosa di meglio del settimo posto al termine delle qualifiche del GP dell’Emilia-Romagna, 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Imola, infatti, il ferrarista credeva o, per meglio dire, sperava che la prestazione di Portimao potesse ripetersi e invece la SF1000 non ha dato quel feeling che lui avrebbe desiderato avere. In particolare, la monoposto del Cavallino Rampante ha sofferto per il tanto sottosterzo e la prestazione per questo non è arrivata, accumulando tanto ritardo soprattutto nel primo settore della pista. “Abbiamo cercato di migliorare con l’assetto, ma la performance è rimasta più o meno la stessa. Partiamo dalla settima casella e abbiamo usato le gomme morbide forse più del dovuto. Non ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) Pochi dubbi sul fatto che il monegascosi aspettasse qualcosa di meglio del settimo posto al termine delle qualifiche del GP dell’Emilia-Romagna, 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Imola, infatti, il ferrarista credeva o, per meglio dire, sperava che la prestazione di Portimao potesse ripetersi e invece la SF1000 non ha dato quel feeling che lui avrebbe desiderato avere. In particolare, la monoposto del Cavallino Rampante ha sofferto per il tanto sottosterzo e la prestazione per questo non è arrivata, accumulando tanto ritardo soprattutto nel primo settore della pista. “Abbiamo cercato di migliorare con l’assetto, ma la performance è rimasta più o meno la stessa. Partiamosettima casella e abbiamo usato le gomme morbide forse più del dovuto. Non ...

OA_Sport : F1, Charles Leclerc: “Mi aspettavo di più dalla macchina. Domani sarà dura, ma darò il massimo” - sportli26181512 : Formula 1, Leclerc 7° nelle qualifiche a Imola: 'Giro non perfetto anche per colpa mia': Charles Leclerc commenta a… - autodromoimola : Casco di @Charles_Leclerc per questo fine settimana?? #ImolaisBack #ImolaGP - Mass270274 : @ScuderiaFerrari dite a Puma che, nell'intervista, la tuta di @Charles_Leclerc era piena di fili e sembrava molto economica... Okkio! ?????? - Charlie71126841 : Qui per ribadire il tuo talento straordinario. Sempre dalla tua parte @Charles_Leclerc -