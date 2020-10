De Zerbi: “Le assenze non devono essere un alibi. Il Napoli è una grande squadra, dobbiamo rispettarla” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il tecnico del Sassuolo, De Zerbi, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. La squadra si presenta al San Paolo privo di calciatori importanti. “Settimana difficile che ci porta a giocare contro una squadra molto forte. Arriviamo anche noi da secondi, una gara da giocare al meglio delle nostre armi. Abbiamo tanti assenti, pesanti. Out Toljan e Magnanelli ma anche Haraslin, Djuricic, Caputo e Berardi. Non voglio che prendiamo scuse e alibi, non voglio che togliamo niente alla voglia di fare una grande partita e risultato perché la squadra è molto forte anche senza questi giocatori. Defrel e Boga, vedremo chi partirà dall’inizio perché non hanno i 90 minuti e c’è qualche possibilità che un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) Il tecnico del Sassuolo, De, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il. Lasi presenta al San Paolo privo di calciatori importanti. “Settimana difficile che ci porta a giocare contro unamolto forte. Arriviamo anche noi da secondi, una gara da giocare al meglio delle nostre armi. Abbiamo tanti assenti, pesanti. Out Toljan e Magnanelli ma anche Haraslin, Djuricic, Caputo e Berardi. Non voglio che prendiamo scuse e, non voglio che togliamo niente alla voglia di fare unapartita e risultato perché laè molto forte anche senza questi giocatori. Defrel e Boga, vedremo chi partirà dall’inizio perché non hanno i 90 minuti e c’è qualche possibilità che un ...

