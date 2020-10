(Di sabato 31 ottobre 2020), 31 ottobre 2020 - Tre bare diverse persone sanzionate . E' il risultato della serie di controlli che sono stati messi in atto dai carabinieri, in particolare della stazione di Rivolta d'...

qn_giorno : #Crema, norme anticovid non rispettate: chiusi tre bar -

Ultime Notizie dalla rete : Crema norme

Il Giorno

Crema, 31 ottobre 2020 - Tre bar chiusi e diverse persone sanzionate. E' il risultato della serie di controlli che sono stati messi in atto dai carabinieri, in particolare della stazione di Rivolta d' ...Crema, 31 ottobre 2020 - È attivo il nuovo centralino unico ... Proviamo amarezza nel vedere i luoghi di socialità come il nostro che, nonostante il rispetto delle norme, sono stati ancora una volta ...