Covid, l'Asl segnala un calo dei positivi nel Sannio: la situazione nei Comuni (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCala il numero dei sanniti positivi al Coronavirus. Questo, almeno, a leggere il consueto bollettino dell'Asl Benevento che oggi riporta 660 casi Covid attivi in provincia (ieri erano due in più). Cresce, invece, il numero dei guariti (erano 342 ventiquattro ore fa, sono 350 ora) e purtroppo anche quelli dei deceduti, 12, dall'inizio della seconda ondata della pandemia. Di seguito, la situazione comune per comune: L'articolo Covid, l'Asl segnala un calo dei positivi nel Sannio: la situazione nei Comuni proviene da Anteprima24.it.

