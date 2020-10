Como | gli regala un panino | lui la segue e la violenta

(Di sabato 31 ottobre 2020), 31 ottobre 2020 - E' statata in pieno centro da un extracomunitario incontrato fuori da un supermercato a cui aveva offerto un. Una serata da incubo quella vissuta ieri da una ...

Corriere : Violenta una donna nel parcheggio del supermercato: lei gli aveva appena regalato un panino - Chivas01233895 : RT @Corriere: Violenta una donna nel parcheggio del supermercato: lei gli aveva appena regalato un panino - marcoranieri72 : RT @Corriere: Violenta una donna nel parcheggio del supermercato: lei gli aveva appena regalato un panino - Elisa72Parma : RT @laltrodiego: Como, mossa da compassione, gli aveva comprato un panino. Risultato: il nigeriano pluripregiudicato (#clandestino) la segu… - Adrian77772864 : RT @ImolaOggi: COMO ?? Impietosita da un 'migrante' che chiedeva la carità nel parcheggio del supermercato, ha comprato un panino per regala… -

Ultime Notizie dalla rete : Como gli

Le più importanti linee guida internazionali raccomandano l’esecuzione di queste analisi per le donne con carcinoma in stadio iniziale, per ...Como, i consiglieri di minoranza hanno chiesto al sindaco di potenziare il trasporto pubblico: "Alternativa ai mezzi privati" ...