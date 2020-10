Boom di ascolti per il Nove: Fratelli di Crozza è il terzo programma più visto della prima serata. Nuovo record per Accordi & Disaccordi (Di sabato 31 ottobre 2020) Boom di ascolti per il Nove nella serata di venerdì 30 ottobre. In prima serata, Fratelli di Crozza ha registrato il miglior risultato di sempre con il 6,4% di share e 1 milione e 649 mila spettatori. Lo show di Maurizio Crozza è stato il terzo programma più visto nella fascia oraria, dopo Tale e Quale Show su Rai 1 e Il Grande Fratello Vip su Canale 5. Un successo di pubblico che è stato replicato anche in seconda serata, con Accordi & DisAccordi che ha segnato un Nuovo record di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020)diper ilnelladi venerdì 30 ottobre. Indiha registrato il miglior risultato di sempre con il 6,4% di share e 1 milione e 649 mila spettatori. Lo show di Maurizio; stato ilnella fascia oraria, dopo Tale e Quale Show su Rai 1 e Il Grande Fratello Vip su Canale 5. Un successo di pubblico che; stato replicato anche in seconda, con; Dische ha segnato undi ...

Luca_zone : RT @Striscia: BOOM di ascolti per #Striscia! Doppietta per il tg satirico di #AntonioRicci: realizza picco record di 6.146.000 spettatori e… - Striscia : BOOM di ascolti per #Striscia! Doppietta per il tg satirico di #AntonioRicci: realizza picco record di 6.146.000 sp… - TheCell27 : MAMMA CHE INIZIO SCOPPIETTANTE BOOM DI ASCOLTI SICURO #GFVIP - SilviaMartini80 : RT @BanijayItalia: La 5° edizione de #Ilcollegio su @RaiDue debutta con un boom di ascolti: l’11,6% di share e 2.520.451 telespettatori, cl… - GFucci58 : RT @Sanremo_2021: Boom di ascolti per il 1°#Live di #XF2020 che cresce di 1 milione rispetto alla première dello scorso anno e ottiene: 835… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom ascolti Boom di ascolti per Striscia, picco record e programma più visto... - News Striscia la notizia Superbonus 110: la guida completa per accedervi di Confindustria e ANCE Cuneo,

Grande interesse, con un boom di ascolti, ha suscitato la diretta streaming, trasmessa sul sito de La Stampa , durante la quale è stato presentato il dossier Bonus Pass , frutto del tavolo politico e ...

Coronavirus, boom a Civitanova: 226 positivi. Ciarapica in Prefettura con i manifestanti

Un vero e proprio boom, visto che in appena 48 ore il numero è cresciuto ... «Ringrazio infinitamente le autorità per aver voluto questo incontro in cui hanno ascoltato e raccolto tutte le ...

Grande interesse, con un boom di ascolti, ha suscitato la diretta streaming, trasmessa sul sito de La Stampa , durante la quale è stato presentato il dossier Bonus Pass , frutto del tavolo politico e ...Un vero e proprio boom, visto che in appena 48 ore il numero è cresciuto ... «Ringrazio infinitamente le autorità per aver voluto questo incontro in cui hanno ascoltato e raccolto tutte le ...