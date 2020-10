Atalanta. Gasperini: "Gara sempre in controllo. Spero di recuperare infortunati" (Di sabato 31 ottobre 2020) CROTONE - "Come affronterò il Liverpool ? Intanto vediamo se recuperiamo qualcuno, ci sono tre giorni e speriamo..." . Gian Piero Gasperini fa i conti con gli infortuni, a pochi giorni dalla sfida ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020) CROTONE - "Come affronterò il Liverpool ? Intanto vediamo se recuperiamo qualcuno, ci sono tre giorni e speriamo..." . Gian Pierofa i conti con gli infortuni, a pochi giorni dalla sfida ...

infoitsport : Atalanta, Gasperini: 'Vittoria mai in discussione' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: per la Champions spero di recuperare qualcuno - sportli26181512 : #Atalanta. Gasperini: 'Gara sempre in controllo. Spero di recuperare infortunati': Il tecnico: 'Come affronterò il… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: per la Champions spero di recuperare qualcuno - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: per la Champions spero di recuperare qualcuno -