Vittorio Sgarbi è una furia contro Roberto Fico: "Allora lei è fascista" (VIDEO) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vittorio Sgarbi è stato di nuovo protagonista di un momento ad alta tensione all'interno del Parlamento italiano concedendo un inatteso bis alle folle sui social, a cui è sembrato di rivivere un film già visto all'inizio di quest'estate. Di fatto, quanto accaduto ieri nella Camera dei Deputati presenta le stesse modalità dell'episodio cult verificatosi a fine giugno, quando il noto critico d'arte era stato portato via di peso dall'Aula di Montecitorio da parte degli inservienti, dopo le ripetute richieste di Mara Carfagna, Vice Presidente della Camera, di indossare la mascherina come gli altri suoi colleghi. Sgarbi show alla Camera dei Deputati Durante il suo intervento alla Camera, Vittorio Sgarbi indossava la mascherina soltanto sul naso, ...

Agenzia_Ansa : Vittorio Sgarbi posta sul suo profilo la foto dell'espulsione dall'Aula della @Montecitorio oggi perché senza… - VittorioSgarbi : E mentre parla Conte che vuoi fare, una festa? - Agenzia_Ansa : Vittorio Sgarbi fa un pisolino durante il discorso di Conte alla Camera FOTO #ANSA - francati55 : RT @lindaeciao: #Sgarbi truffatore #negazionista e stronzo. - 18_agosto : RT @ilgiornale: Ancora un'uscita di peso dall'emiciclo per Vittorio Sgarbi, espulso dall'aula dal presidente di turno per non aver indossat… -