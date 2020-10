Vaccino Covid, Oms assicura: “Pronto tra inizio e metà 2021” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vaccino Covid, l’Organizzazione Mondiale dalla Sanità si pronuncia nuovamente sulla data di lancio. Secondo quanto riferisce l’istituto, sarà pronto al massimo entro metà 2021. Nuova conferma dell’Organizzazione mondiale della Sanità: il famoso Vaccino, unico rimedio per uscire da quest’incubo legato al Covid-19, arriverà entro il 2021. Non sono note le tempistiche precise dati gli sviluppi … L'articolo Vaccino Covid, Oms assicura: “Pronto tra inizio e metà 2021” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020), l’Organizzazione Mondiale dalla Sanità si pronuncia nuovamente sulla data di lancio. Secondo quanto riferisce l’istituto, sarà pronto al massimo entro metà 2021. Nuova conferma dell’Organizzazione mondiale della Sanità: il famoso, unico rimedio per uscire da quest’incubo legato al-19, arriverà entro il 2021. Non sono note le tempistiche precise dati gli sviluppi … L'articolo, Oms: “Pronto trae metà 2021” proviene da Inews.it.

pdnetwork : Il medico di Rogoredo Marrali parla di sistema in tilt: 40 casi Covid tra i pazienti, una settimana di attesa per u… - RobertoBurioni : Le ultime notizie - fatti concreti, non previsioni - appena arrivate da Moderna riguardo allo sviluppo del vaccino… - mariomerlo72 : Oggi sono tornato nel nostro stabilimento di Anagni dove tante colleghe e tanti colleghi sono al lavoro per il nuov… - SimonaSr29 : RT @Agenzia_Ansa: La #Russia ha chiesto all'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) 'la registrazione accelerata' del suo #vaccino contr… - andreinapellegr : @Adnkronos ma se non si trova il vaccino antinfluenzale figuriamoci quello anti #Covid_19 -