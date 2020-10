Terremoto di magnitudo 7 0 | crollano edifici | persone sotto le macerie

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Dramma tra Turchia e Grecia, dove un violentodi7.0, con epicentro al largo di Samos, si è abbattuto sulle Coste coinvolgendo siti fino a 300 chilometri di distanza, come Creta e Atene. Uno dei luoghi più danneggiati è Smirne, in Turchia, dove pare che siano molti glicrollati per la forza del sisma. Fonti locali riferiscono che moltesarebbero rimaste imprigionatele. Il sisma è avvenuto in mare, e le onde provocate hanno portato allo sviluppo di un piccolo Tsunami di6.7 che ha colpito Smirne e Samos. Le onde non erano particolarmente alte (non superavano il metro di altezza) ma sono state molto potenti, per cui hanno invaso strade e negozi della costa. Il messaggio del ...