Querelato da Salvini per le minacce su Fb | antagonista si scusa e gli regala un libro su Mussolini

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Valerio Ferrandi, figlio di un ex esponente di Prima Linea, ammette di aver usato toni sbagliati e cerca una conciliazione. L'esponente leghista gli ha chiesto di fare una donazione all'ospedale Buzzi ...

La querela era nata da un commento ad un post sulla pagina ufficiale del politico relativa alla festa della Liberazione. Per quelle frasi il leader leghista aveva citato Ferrandi in giudizio chiedendo ..."Responsabilità non ce ne sono da parte nostra, ho sentito che si parla dei decreti sicurezza che abbiamo modificato ma devo dire che i decreti sicurezza hanno creato insicurezza" perché hanno messo i ...