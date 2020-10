“Proprio ora che stava tornando!”. Paola Perego, è lei stessa a dare la bruttissima notizia: “Purtroppo oggi…” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Anche la tv è stata così tanto colpita dal Covid: si allunga la lista dei personaggi famosi che hanno contratto il Covid-19. Dopo Carlo Conti ecco spuntare il nome di Paola Perego. Come il conduttore Rai pure la moglie dell’agente Lucio Presta ha deciso di dare l’annuncio via Instagram. La 54enne ha chiarito di essere del tutto asintomatica e sotto controllo medico. Al momento la presentatrice ha preferito non fornire ulteriori dettagli. Lo scorso mercoledì 28 ottobre Paola Perego è stata ospite di Barbara Palombelli a Forum. Un format assai caro alla Perego, che ha avuto il piacere di condurre per un lungo periodo. La Palombelli ha riservato alla collega un’accoglienza calorosa, ricordando il suo percorso nel programma attraverso un video ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Anche la tv è stata così tanto colpita dal Covid: si allunga la lista dei personaggi famosi che hanno contratto il Covid-19. Dopo Carlo Conti ecco spuntare il nome di. Come il conduttore Rai pure la moglie dell’agente Lucio Presta ha deciso dil’annuncio via Instagram. La 54enne ha chiarito di essere del tutto asintomatica e sotto controllo medico. Al momento la presentatrice ha preferito non fornire ulteriori dettagli. Lo scorso mercoledì 28 ottobreè stata ospite di Barbara Palombelli a Forum. Un format assai caro alla, che ha avuto il piacere di condurre per un lungo periodo. La Palombelli ha riservato alla collega un’accoglienza calorosa, ricordando il suo percorso nel programma attraverso un video ...

pfmajorino : Sono sconcertato girano tabelle che spiegano che per effetto di scelte di #Fontana e soci è stato tagliato il trasp… - GassmanGassmann : Chi distrugge, brucia, vandalizza, attacca le forze dell’ordine, lo fa contro chi,legittimamente, manifesta per il… - ilariacapua : Grazie #CiviltàVeneta ora sono proprio. #VenetaDiAdozione #Verona #MASI - colossale : @marta_barone_ Beh ora proprio la quote precisa non è, ma basta vedere lo stuolo di testimonianze vip. Sui giornali… - needtoescapee : L'ho sognato. Ero di nuovo fra le sue braccia. Mi abbracciava forte e io mi sentivo al settimo cielo, mi stavo mett… -

Ultime Notizie dalla rete : “Proprio ora Cisco annuncia importanti novità nel programma di canale per semplificare l'esperienza del Partner e garantire agilità e crescita Fortune Italia