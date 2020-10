«My Generation» degli Who compie 55 anni, significato e storia (Di venerdì 30 ottobre 2020) 55 anni fa, su suggerimento di Kit Lambert (il manager degli Who), Roger Daltrey canta My Generation tartagliando a velocità massima. «Oggi controllo meglio, ma all'epoca balbettavo parecchio. Quando eravamo in studio a fare il pezzo, Kit venne da me e mi disse “Balbetta!”. “Cosa?”, risposi io. “Balbetta come se fossi strafatto!” E così feci». Inizialmente, la BBC si rifiuta addirittura di trasmettere il pezzo, perché lo ritiene offensivo per i balbuzienti, ma, non appena questo esplode, lo slancio politically correct viene del tutto dimenticato. L'urlo dei Mod La canzone, un rock primordiale e rabbioso, diventa il simbolo della sottocultura Mod, un movimento che si propone di sfidare i confini sociali che caratterizzano l'Inghilterra degli ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) 55fa, su suggerimento di Kit Lambert (il managerWho), Roger Daltrey canta Mytartagliando a velocità massima. «Oggi controllo meglio, ma all'epoca balbettavo parecchio. Quando eravamo in studio a fare il pezzo, Kit venne da me e mi disse “Balbetta!”. “Cosa?”, risposi io. “Balbetta come se fossi strafatto!” E così feci». Inizialmente, la BBC si rifiuta addirittura di trasmettere il pezzo, perché lo ritiene offensivo per i balbuzienti, ma, non appena questo esplode, lo slancio politically correct viene del tutto dimenticato. L'urlo dei Mod La canzone, un rock primordiale e rabbioso, diventa il simbolo della sottocultura Mod, un movimento che si propone di sfidare i confini sociali che caratterizzano l'Inghilterra...

lilacvaenus : possiamo tornare al 2014 quando il mio unico pensiero era stare dietro alle girls' generation e vedere i programmi degli exo - rainbeyes : RT @argyrosingh: Ultima lettura conclusa. ?? Huxley fu il primo scrittore e filosofo a sperimentare le droghe allucinogene con questa specif… - argyrosingh : Ultima lettura conclusa. ?? Huxley fu il primo scrittore e filosofo a sperimentare le droghe allucinogene con questa… - zazoomblog : Tutto su My Generation degli Who il grido di protesta con la balbuzie - #Tutto #Generation #degli #grido - __Hubble__ : RT @rumba_magica: Sembra di mangiare una gomma per cancellare profumata degli anni '80 (solo per X generation) -

Ultime Notizie dalla rete : Generation degli Tutto su My Generation degli Who, il grido di protesta con la balbuzie OptiMagazine Dopo il coronavirus, solo una ripresa verde ed equa può salvare il clima, la salute e l’economia

Ci sono i 750 miliardi di euro di Next Generation Eu, lo strumento di sostegno finanziario ... stato ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica – la distruzione degli habitat naturali ...

LETTERA Riflessioni da pandemia

Cari Italians, in questi tempi tormentati dal virus, la discussione tra chi dà priorità alla tutela della salute dei cittadini e chi invece a quella dell'economia, può creare una notevole confusione m ...

Ci sono i 750 miliardi di euro di Next Generation Eu, lo strumento di sostegno finanziario ... stato ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica – la distruzione degli habitat naturali ...Cari Italians, in questi tempi tormentati dal virus, la discussione tra chi dà priorità alla tutela della salute dei cittadini e chi invece a quella dell'economia, può creare una notevole confusione m ...