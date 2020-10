Max Pezzali e J-Ax in 7080902000, un viaggio tra 4 decenni fondamentali (Di venerdì 30 ottobre 2020) Max Pezzali e J-Ax in 7080902000: il brano è contenuto nell’album Qualcosa Di Nuovo, disponibile da oggi – venerdì 30 ottobre – che segna il ritorno di Pezzali sul mercato discografico. Anticipato dal singolo Qualcosa Di Nuovo, nel nuovo album di inediti di Pezzali ci sono 12 canzoni tra ballate in perfetto stile Max e interessanti featuring con alcuni dei migliori esponenti del rap italiano. In Qualcosa DI Nuovo c’è un duetto con Tormento, nel brano Sembro Matto; c’è poi GionnyScandal sulle note di Siamo Quel Che Siamo; e infine J-Ax nella canzone numero 3 della tracklist, con un titolo molto particolare, tutto numerico: 7080902000. Ogni feat. ha una motivazione per Max Pezzali. GionnyScandal è infatti un esponente ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Maxe J-Ax in: il brano è contenuto nell’album Qualcosa Di Nuovo, disponibile da oggi – venerdì 30 ottobre – che segna il ritorno disul mercato discografico. Anticipato dal singolo Qualcosa Di Nuovo, nel nuovo album di inediti dici sono 12 canzoni tra ballate in perfetto stile Max e interessanti featuring con alcuni dei migliori esponenti del rap italiano. In Qualcosa DI Nuovo c’è un duetto con Tormento, nel brano Sembro Matto; c’è poi GionnyScandal sulle note di Siamo Quel Che Siamo; e infine J-Ax nella canzone numero 3 della tracklist, con un titolo molto particolare, tutto numerico:. Ogni feat. ha una motivazione per Max. GionnyScandal è infatti un esponente ...

