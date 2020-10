Lockdown a Napoli, de Magistris scrive una lettera a De Luca: “Serve incontro urgente” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, prende carta e penna e scrive una lettera al presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca. Napoli, de Magistris scrive una lettera a De Luca Nella missiva, il primo cittadino di Napoli “alla luce della drammatica situazione sanitaria, economica e sociale” chiede “un urgentissimo incontro” al vertice della … L'articolo Lockdown a Napoli, de Magistris scrive una lettera a De Luca: “Serve incontro urgente” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il sindaco di, Luigi de, prende carta e penna eunaal presidente della Regione Campania, Vincenzo de, deunaa DeNella missiva, il primo cittadino di“alla luce della drammatica situazione sanitaria, economica e sociale” chiede “un urgentissimo” al vertice della … L'articolo, deunaa De: “Serveurgente” Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ I sindaci di Milano e Napoli chiedono a che titolo Ricciardi parli di lockdown. Lo stati… - repubblica : Milano e Napoli contro il lockdown - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - NicolaPorro : ?? Milano e Napoli rischiano il #lockdown, aspettando il decreto ristori, niente vaccino per Natale. Questo e altro… - AdrianoSalis : Cosa dicono i numeri - @fattoquotidiano “Perciò, per evitare il lockdown, occorrono subito zone rosse nelle aree pi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: OMS - Guerra: 'Lockdown? Non credo ma c'è attenzione su alcune aree metropolitane, Juventus-Napoli? Sarebbe stato oppor… -