Juventus | il curioso tabù Spezia | in 100 anni mai una vittoria

La Juventus torna a pensare al campionato. Dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Barcellona, i bianconeri di Andrea Pirlo sono chiamata a reagire. Toccherà al campionato ridare linfa alla squadra torinese anche se non sarà facile. A fronte di quello che, almeno sulla carta, potrebbe sembrare un rivale semplice, lo Spezia, in realtà è un avversario "storicamente" ostico.Juventus: in 100 anni mai vincente contro lo Speziacaption id="attachment 1015563" align="alignnone" width="512" Spezia, Getty Images/captionEsiste infatti una statistica che per la Juventus non è affatto positiva. Contro lo Spezia, infatti, la Vecchia Signora non ha mai vinto in 100 anni! I liguri possono vantare ...

