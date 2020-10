Inter-Parma, Conte: “Per Lukaku un affaticamento. Perisic o Pinamonti al suo posto” (Di venerdì 30 ottobre 2020) La conferenza stampa di Conte alla vigilia di Inter-Parma: “Sono soddisfatto di tutti”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia di Inter-Parma per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha presentato la sfida di San Siro, in programma sabato 31 ottobre 2020 alle ore 18. Inter-Parma, la conferenza stampa di Antonio Conte Antonio Conte arriva alla sfida con il Parma senza Lukaku: “Per Romelu un affaticamento. Per noi è molto importante, anche per l’assenza di Sanchez. Bisogna evitare recuperi affrettati e la responsabilità è anche dei giocatori …. Non vogliamo forzare, valutiamo giorno per giorno. Non è un ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) La conferenza stampa dialla vigilia di: “Sono soddisfatto di tutti”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia diper Antonio. Il tecnico nerazzurro ha presentato la sfida di San Siro, in programma sabato 31 ottobre 2020 alle ore 18., la conferenza stampa di AntonioAntonioarriva alla sfida con ilsenza: “Per Romelu un. Per noi è molto importante, anche per l’assenza di Sanchez. Bisogna evitare recuperi affrettati e la responsabilità è anche dei giocatori …. Non vogliamo forzare, valutiamo giorno per giorno. Non è un ...

