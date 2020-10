Guillermo Mariotto, le scuse in ginocchio dopo l'insulto. Bufera sul giudice di Ballando con le stelle (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Chiedo scusa in ginocchio”, Guillermo Mariotto fa mea culpa con Rossella Erra. Quella frase non avrebbe dovuto pronunciarla. Ma ormai è troppo tardi. E succede di tutto sui social quando lo storico giudice di Ballando con le stelle attacca Rossella Erra dandole della "cicciona". Così, a Storie italiane, Eleonora Daniele chiede a Mariotto di scusarsi. Lui, dopo aver cercato di giustificarsi, s'inginocchia in diretta. La Erra, che preferisce scherzarci su, dà una vera stoccata a Mariotto accettando le scuse. Poi la Daniele chiede al giudice di Ballando di scusarsi. E lui s'inginocchia. “Devi farlo con il cuore. E' fondamentale come gesto”, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Chiedo scusa in”,fa mea culpa con Rossella Erra. Quella frase non avrebbe dovuto pronunciarla. Ma ormai è troppo tardi. E succede di tutto sui social quando lo storicodicon leattacca Rossella Erra dandole della "cicciona". Così, a Storie italiane, Eleonora Daniele chiede adi scusarsi. Lui,aver cercato di giustificarsi, s'inginocchia in diretta. La Erra, che preferisce scherzarci su, dà una vera stoccata aaccettando le. Poi la Daniele chiede aldidi scusarsi. E lui s'inginocchia. “Devi farlo con il cuore. E' fondamentale come gesto”, ...

