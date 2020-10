Google Play Services per AR aggiunge il supporto a vari nuovi smartphone (Di venerdì 30 ottobre 2020) Di tanto in tanto si allunga l'elenco dei dispositivi che supportano Google Play Services per AR (app conosciuta in passato con il nome di Google ARCore), ossia la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per portare sui device Android l'esperienza offerta dalla Realtà Aumentata. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 30 ottobre 2020) Di tanto in tanto si allunga l'elenco dei dispositivi che supportanoper AR (app conosciuta in passato con il nome diARCore), ossia la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per portare sui device Android l'esperienza offerta dalla Realtà Aumentata. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

juventusfc : E a proposito di grande partita... se non potete vederla, tutti sulla nostra APP ?? per il commento audio LIVE! ????… - AdrianaMarello : Nissuna cosa è che più c’inganni che ‘l nostro giudizio. Cruciverba gratis Italiano — Giochi retro, rivisita i clas… - MeglioCucina : Selezione ricette 'mele & vanillina' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - Veronic12010584 : Ho appena fatto salire il mio Zuyu al livello 5! - MeglioCucina : Selezione ricette 'maggiorana & funghi' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… -