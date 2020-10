Fondo Prima Casa: anche i mutui Consap diventano “selettivi” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Decreto Agosto” solo alcune categorie di utenti potranno beneficiare dei mutui garantiti dallo Stato “Alla faccia del Decreto Rilancio“, verrebbe da dire. Eppure, in un momento di grande contrazione dei consumi – per via della pandemia da Covid-19 – con le evidenti quanto prevedibili ricadute negative anche sul mercato immobiliare, lo Stato italiano, non ha avuto niente di meglio a cui pensare che perpetrare ai danni del mattone un’altra entrata, l’ennesima, a piedi uniti. Come? Ponendo un nugolo di nuovo paletti per poter accedere ai mutui Consap. Dando per scontato che il lettore sappia cosa sia un mutuo Consap (se così non fosse ecco il sito ufficiale ... Leggi su zon (Di venerdì 30 ottobre 2020) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Decreto Agosto” solo alcune categorie di utenti potranno beneficiare deigarantiti dallo Stato “Alla faccia del Decreto Rilancio“, verrebbe da dire. Eppure, in un momento di grande contrazione dei consumi – per via della pandemia da Covid-19 – con le evidenti quanto prevedibili ricadute negativesul mercato immobiliare, lo Stato italiano, non ha avuto niente di meglio a cui pensare che perpetrare ai danni del mattone un’altra entrata, l’ennesima, a piedi uniti. Come? Ponendo un nugolo di nuovo paletti per poter accedere ai. Dando per scontato che il lettore sappia cosa sia un mutuo(se così non fosse ecco il sito ufficiale ...

Angelo_Pacifici : Un articolo maestoso!Speriamo vinca Trump.Da noi che il centrodestra resti unito come non mai per dare a questa nos… - trash_per : @Pasqual01029538 Certamente, ma il rapporto non mi pare sia cambiato adesso, eppure le misure a fondo perduto (ora)… - donanto83 : Oggi dopo 56 anni di onorata carriera lo stabilimento #whirlpool di #napoli spegne le luci per l'ultima volta,quest… - Step_haneRoma : @travgiulia Anch'io te lo prenderei tutto in bocca con le palle fino a farti sborrare nella mia bocca per berla tut… - Revenge84943671 : @MenteMetaforica @quartapresenza @barbybpgirl Non è la prima volta che leggo queste minchiate, poi se è uno scherzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo Prima Fondo Prima Casa: anche i mutui Consap diventano "selettivi" ? ZON ZON.it Il Comune di Calderara al fianco delle attività colpite dalle restrizioni: contributi a fondo perduto e immediati fino a 1200 euro per attività

Sostenere in maniera tempestiva le attività commerciali e le realtà associative colpite dal Dpcm del 24 ottobre. Questo l’obiettivo della manovra, condivisa con tutte le forze di opposizione, varata i ...

La Mercedes compra il 20% di Aston Martin. Bonomi dice addio

E scende il finanziere milanese Andrea Bonomi, il patron del fondo Investindustrial ... con i bilanci sotto forte stress finanziario (ancor prima che scoppiasse la tempesta dell'epidemia): sul ...

Sostenere in maniera tempestiva le attività commerciali e le realtà associative colpite dal Dpcm del 24 ottobre. Questo l’obiettivo della manovra, condivisa con tutte le forze di opposizione, varata i ...E scende il finanziere milanese Andrea Bonomi, il patron del fondo Investindustrial ... con i bilanci sotto forte stress finanziario (ancor prima che scoppiasse la tempesta dell'epidemia): sul ...