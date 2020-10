Didattica a distanza in Calabria fino al 13 novembre per 9 Comuni (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lockdown mirato in Calabria. Il Governatore Nino Spirlì, ha firmato l’ordinanza 83 che limita gli spostamenti delle persone fisiche e sospende le attività scolastiche in presenza nei Comuni, identificati come “zona rossa”, di Giffone, Caccuri, e nei Comuni, identificati come “zona arancione”, di Mangone, Rovito, Spezzano della Sila, Zumpano, Anoia, Rosarno e Taurianova. Il provvedimento, firmato anche dal delegato del soggetto attuatore, Antonio Belcastro, è in vigore dal 31 ottobre 2020 fino a tutto il 13 novembre 2020. Le misure per Giffone e Caccuri Per i Comuni di Giffone e Caccuri l’ordinanza dispone «il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lockdown mirato in. Il Governatore Nino Spirlì, ha firmato l’ordinanza 83 che limita gli spostamenti delle persone fisiche e sospende le attività scolastiche in presenza nei, identificati come “zona rossa”, di Giffone, Caccuri, e nei, identificati come “zona arancione”, di Mangone, Rovito, Spezzano della Sila, Zumpano, Anoia, Rosarno e Taurianova. Il provvedimento, firmato anche dal delegato del soggetto attuatore, Antonio Belcastro, è in vigore dal 31 ottobre 2020a tutto il 132020. Le misure per Giffone e Caccuri Per idi Giffone e Caccuri l’ordinanza dispone «il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni ...

