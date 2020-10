Coronavirus, Bertolaso: “Se non chiudiamo metà novembre sarà come fine marzo” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “La vedo molto dura, la situazione. Complicata e piena di tranelli, perché purtroppo a metà novembre saremo come a fine marzo. Con la differenza che allora l’epidemia riguardava Lombardia e Veneto, mentre ora abbraccia tutta Italia. Il virus si è sparpagliato ovunque, anche le Marche non sono messe bene”. Sono queste le parole al Corriere della Sera di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile. Bertolaso ha commentato un grafico “dove si vede chiaramente come a metà del prossimo mese la curva di contagi, ricoveri e morti avrà un’impennata insostenibile se non si prendono subito misure drastiche“. “Se il diagramma corrisponde a verità – sottolinea Bertolaso – ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) “La vedo molto dura, la situazione. Complicata e piena di tranelli, perché purtroppo a metàsaremomarzo. Con la differenza che allora l’epidemia riguardava Lombardia e Veneto, mentre ora abbraccia tutta Italia. Il virus si è sparpagliato ovunque, anche le Marche non sono messe bene”. Sono queste le parole al Corriere della Sera di Guido, ex capo della Protezione civile.ha commentato un grafico “dove si vede chiaramentea metà del prossimo mese la curva di contagi, ricoveri e morti avrà un’impennata insostenibile se non si prendono subito misure drastiche“. “Se il diagramma corrisponde a verità – sottolinea– ...

