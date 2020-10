Bertolaso: «Tra due settimane staremo nei guai. Non si perda altro tempo, il virus è ovunque» (Di venerdì 30 ottobre 2020) «La vedo molto dura, la situazione. Complicata e piena di tranelli, perché purtroppo a metà novembre saremo come a fine marzo. Con la differenza che allora l’epidemia riguardava Lombardia e Veneto.Ora abbraccia tutta Italia. Il virus si è sparpagliato ovunque, anche le Marche non sono messe bene». Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, Guido Bertolaso. L’ex capo della Protezione civile e consulente del governatore Fontana per l’emergenza Covid in Lombardia, è preoccupato. Dal grafico che ha in mano spiega, «si vede chiaramente che a metà del prossimo mese la curva di contagi, ricoveri e morti avrà un’impennata. E sarà insostenibile se non si prendono subito misure drastiche». Bertolaso: non vorrei rivedere ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) «La vedo molto dura, la situazione. Complicata e piena di tranelli, perché purtroppo a metà novembre saremo come a fine marzo. Con la differenza che allora l’epidemia riguardava Lombardia e Veneto.Ora abbraccia tutta Italia. Ilsi è sparpagliato, anche le Marche non sono messe bene». Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, Guido. L’ex capo della Protezione civile e consulente del governatore Fontana per l’emergenza Covid in Lombardia, è preoccupato. Dal grafico che ha in mano spiega, «si vede chiaramente che a metà del prossimo mese la curva di contagi, ricoveri e morti avrà un’impennata. E sarà insostenibile se non si prendono subito misure drastiche».: non vorrei rivedere ...

