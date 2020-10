Antonella Elia stronca Elisabetta Gregoraci: “Sei una gatta in calore” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonella Elia ha duramente attaccato Elisabetta Gregoraci al GF Vip, definendola una gatta in calore con Pierpaolo Petrelli. Antonella Elia, anche durante il corso di questa diretta del GF Vip, non si è di certo risparmiata nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Che cosa è successo questa volta? Alfonso Signorini ha chiesto ai suoi vipponi se … L'articolo Antonella Elia stronca Elisabetta Gregoraci: “Sei una gatta in calore” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 ottobre 2020)ha duramente attaccatoal GF Vip, definendola unain calore con Pierpaolo Petrelli., anche durante il corso di questa diretta del GF Vip, non si è di certo risparmiata nei confronti di. Che cosa è successo questa volta? Alfonso Signorini ha chiesto ai suoi vipponi se … L'articolo: “Sei unain calore” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Sari_Baldini_89 : RT @RamaTrash8: Antonella Elia: È BELLO SOGNARE, MA NON BRIATORE, PERCHÉ È BRUTTO. SOFFOCO?? #GFVIP - SGIO78 : RT @CommentatoreK: È bello sognare ma non Briatore. Antonella elia migliore p Opinionista mai passata in un reality. #GFVIP - t_edoardo : @GrandeFratello L'Elia che sostiene che Briatore sia brutto...Antonella una di noi!!?? - teschio_22 : RT @ccochi4: Antonella Elia asfalted il mondo #GFVIP - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: Stefania insinua dubbi sui “Gregorelli”, Elisabetta sbotta ed Antonella Elia mette il dito nella piaga: “Sembravi una gat… -