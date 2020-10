Alfa Romeo con Raikkonen e Giovinazzi nel Mondiale 2021 (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi al volante dell’Alfa Romeo Racing Orlen anche nel Mondiale di Formula 1 del 2021. Lo ha annunciato il team nel giorno in cui comincia il weekend del Gp Emilia Romagna sulla pista di Imola. Il 41enne finlandese e il 26enne italiano in coppia per il terzo anno consecutivo, una conferma che dimostra “l’impegno del team per la continuità, con Kimi e Antonio che formano una formazione di piloti solida e ben assortita che offre un sano mix di esperienza ed entusiasmo giovanile”. “Alfa Romeo Racing ORLEN è più di una squadra per me, è come una seconda famiglia – le parole di Kimi Raikkonen, campione del mondo nel 2007 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Kimie Antonioal volante dell’Racing Orlen anche neldi Formula 1 del. Lo ha annunciato il team nel giorno in cui comincia il weekend del Gp Emilia Romagna sulla pista di Imola. Il 41enne finlandese e il 26enne italiano in coppia per il terzo anno consecutivo, una conferma che dimostra “l’impegno del team per la continuità, con Kimi e Antonio che formano una formazione di piloti solida e ben assortita che offre un sano mix di esperienza ed entusiasmo giovanile”. “Racing ORLEN è più di una squadra per me, è come una seconda famiglia – le parole di Kimi, campione del mondo nel 2007 ...

