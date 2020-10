Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2020 ore 09:45 (Di giovedì 29 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 29 OTTOBRE 2020 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA PONTINA DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA. PER CHI È IN VIAGGIO SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; PERMANGONO CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INCOLONNAMENTI SULLA PALOMBARESE, PER CANTIERI ATTIVI, TRA LE MOLETTE E SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 29 OTTOBREORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA PONTINA DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTELNO IN DIREZIONE LATINA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA. PER CHI È IN VIAGGIO SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; PERMANGONO CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INCOLONNAMENTI SULLA PALOMBARESE, PER CANTIERI ATTIVI, TRA LE MOLETTE E SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI ...

