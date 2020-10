Ultime Notizie Roma del 29-10-2020 ore 08:10 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio a Francia ma in lockdown da venerdì fino ad almeno il primo dicembre lo ha detto ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron è che ha parlato alla nazione scuole e Fabbriche e dell’area Schengen resteranno aperte dice 400000 morti in più se non si fa nulla avverte il presidente francese anche in Germania si ricorre a misure straordinarie stop ai pernottamenti per motivi turistici divieto di contatto in spazi pubblici scuole e negozi aperti in Spagna le regioni di Madrid e Castiglia la mancia e castiel donna chiudono i confini fino al 9 novembre crollano Intanto le borse europee bruciati 230 miliardi di euro vedremo quest’oggi le aperture ieri non ha chiuso almeno tre 43%il mondo si è raggiunta la quota 44 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio a Francia ma in lockdown da venerdì fino ad almeno il primo dicembre lo ha detto ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron è che ha parlato alla nazione scuole e Fabbriche e dell’area Schengen resteranno aperte dice 400000 morti in più se non si fa nulla avverte il presidente francese anche in Germania si ricorre a misure straordinarie stop ai pernottamenti per motivi turistici divieto di contatto in spazi pubblici scuole e negozi aperti in Spagna le regioni di Madrid e Castiglia la mancia e castiel donna chiudono i confini fino al 9 novembre crollano Intanto le borse europee bruciati 230 miliardi di euro vedremo quest’oggi le aperture ieri non ha chiuso almeno tre 43%il mondo si è raggiunta la quota 44 ...

