Teatri chiusi e il suo no? | Polemica su Costanzo Lui | Non rompete

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Paola Francioni C'è grandeattorno al MaurizioShow, che va regolarmente in onda da un teatro mentre in Italia sono statidal dpcm Idel Paese sono, le sale cinema sono chiuse. E non perché non abbiano rispettato il protocollo imposto dal governo fin da maggio, quando sono stati effettuati gli investimenti necessari per adeguarli alle nuove norme anti contagio. Come riferito dall'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, nel periodo dal 15 giugno al 10 ottobre in Italia ci sono stati 2.782 spettacoli, 347.262 spettatori e un'unica rilevanza di positività. Tra distanziamento, sanificazione, mascherine e gel disinfettanti, i, i cinema e le sale concerto avevano fatto quanto nelle loro capacità per ...