Sgarbi portato via di peso dalla Camera durante il dibattito sulla legge contro l’omofobia (Di giovedì 29 ottobre 2020) In questi giorni i nostri parlamentari stanno discutendo, fra le varie cose, anche sulla legge contro l’omofobia e proprio durante l’ultimo dibattito Vittorio Sgarbi ha dato il peggio di sé ed è stato per questo motivo portato via con la forza, come successo lo scorso agosto. Vittorio Sgarbi è stato espulso dalla Camera perché si è rifiutato di indossare correttamente la mascherina (obbligatoria in tutto Montecitorio) e quando il presidente Roberto Fico glielo ha fatto notare, Sgarbi ha sbottato dandogli del fascista e urlando frasi come “a morte l’ipocrisia” e “non riesco a parlare con la mascherina”. Il risultato? ... Leggi su biccy (Di giovedì 29 ottobre 2020) In questi giorni i nostri parlamentari stanno discutendo, fra le varie cose, anchel’omofobia e propriol’ultimoVittorioha dato il peggio di sé ed è stato per questo motivovia con la forza, come successo lo scorso agosto. Vittorioè stato espulsoperché si è rifiutato di indossare correttamente la mascherina (obbligatoria in tutto Montecitorio) e quando il presidente Roberto Fico glielo ha fatto notare,ha sbottato dandogli del fascista e urlando frasi come “a morte l’ipocrisia” e “non riesco a parlare con la mascherina”. Il risultato? ...

