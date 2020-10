Nizza | attacco a Notre-Dame | tre morti | decapitata una donna

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) L’incubo del terrorismo torna a colpire la Francia. Questa mattina un uomo armato di coltello ha sferrato unnella cattedrale di: secondo BFM-TV, il bilancio è di tree diversi feriti. Una delle vittime, una, sarebbe stata. La polizia ha arrestato il responsabile - armato di coltello - e una squadra di artificieri si è recata sul posto. Non si esclude la presenza di complici. Secondo alcuni media, ci sarebbe un secondo assalitore in fuga e ricercato. Il centro città è totalmente chiuso e tutti i negozianti e i clienti sono rintanati in uffici e negozi.L’è iniziato intorno alle 9 del mattino. L’attentatore è stato ferito e ...