Mancini insiste: “Chi dice che il calcio non è essenziale vive in un altro mondo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite di SportLab per i 75 anni di Corriere dello Sport e Tuttosport. “Faccio fatica a sentirmi Ct, questa vita non mi piace tanto. La mia cosa preferita è allenare tutti i giorni. Il contratto? Prima pensiamo a vincere il girone di Nations League per fare la fase finale in Italia, poi a giugno abbiamo gli Europei che vogliamo vincere. Difficile dire quello che può accadere dopo. Voglio vincerli per prendermi una rivincita con la maglia azzurra. Le avversarie da battere saranno Francia e Spagna”. Sul dualismo tra Immobile e Belotti. “I centravanti per l’Europeo sono già decisi, a meno che non esca uno Schillaci all’ultimo momento. Li sto alternando perché abbiamo fatto tre partite 3 in 10 giorni e ne faremo altrettante in poco ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il ct della Nazionale italiana, Roberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite di SportLab per i 75 anni di Corriere dello Sport e Tuttosport. “Faccio fatica a sentirmi Ct, questa vita non mi piace tanto. La mia cosa preferita è allenare tutti i giorni. Il contratto? Prima pensiamo a vincere il girone di Nations League per fare la fase finale in Italia, poi a giugno abbiamo gli Europei che vogliamo vincere. Difficile dire quello che può accadere dopo. Voglio vincerli per prendermi una rivincita con la maglia azzurra. Le avversarie da battere saranno Francia e Spagna”. Sul dualismo tra Immobile e Belotti. “I centravanti per l’Europeo sono già decisi, a meno che non esca uno Schillaci all’ultimo momento. Li sto alternando perché abbiamo fatto tre partite 3 in 10 giorni e ne faremo altrettante in poco ...

napolista : #Mancini insiste: “Chi dice che il calcio non è essenziale vive in un altro mondo” Il cittì non molla la sua crocia… - RaelConceic : Mano, o Mancini insiste no maldito Everaldo. Triste. - soarixp : @lucas_gil2 mai o mancini insiste no cassio???? - PauloElcio1 : @Corinthians Mancini covarde! Insiste nessa bosta de Ramiro, Vital e Ederson. ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini insiste Roma, traffico al centro: 4 giocatori diversi in mezzo alla difesa. Ma Fonseca non insiste con gli esperimenti: torna Smalling Il Messaggero