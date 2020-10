Kean: una doppietta per superare Del Piero (Di giovedì 29 ottobre 2020) Non poteva iniziare meglio di così l’avventura di Moise Kean al Psg. Dopo la doppietta realizzata nell’ultimo turno di Ligue 1, l’attaccante italiano si è ripetuto anche in Champions League, dove ha stesso il Basehkesir ritagliandosi uno spazio nella storia del calcio italiano. Quale record ha superato Kean? L’ex Juve, con le due reti realizzate ieri sera in Turchia, è diventato il più giovane giocatore italiano ad andare a segno al debutto in Champions League( 20 anni e 234 giorni), superando un mostro sacro come Alessandro Del Piero (20 anni e 308 giorni). Un record che si aggiunge a quello gia conseguito nel.2019, quando fu il primo “millenium”(nato nel 2000) a siglare una rete con la Nazionale nel 2-0 alla Finlandia ad Udine, diventando il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 ottobre 2020) Non poteva iniziare meglio di così l’avventura di Moiseal Psg. Dopo larealizzata nell’ultimo turno di Ligue 1, l’attaccante italiano si è ripetuto anche in Champions League, dove ha stesso il Basehkesir ritagliandosi uno spazio nella storia del calcio italiano. Quale record ha superato? L’ex Juve, con le due reti realizzate ieri sera in Turchia, è diventato il più giovane giocatore italiano ad andare a segno al debutto in Champions League( 20 anni e 234 giorni), superando un mostro sacro come Alessandro Del(20 anni e 308 giorni). Un record che si aggiunge a quello gia conseguito nel.2019, quando fu il primo “millenium”(nato nel 2000) a siglare una rete con la Nazionale nel 2-0 alla Finlandia ad Udine, diventando il ...

