Juventus History | Pietro Anastasi | icona del Sud nel freddo di Torino

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Lasi è circondata di campioni assoluti durante la sua storia, calciatori affermati o divenuti grandi proprio con le strisce bianconere addosso. La storia della Vecchia Signora pullula infatti di atleti giunti in sordina, ma le cui caratteristiche umane e tecniche sono esplose alla corte degli Agnelli. Un caso, se non il più emblematico, riguardae la sua fame di affermarsi in una terra lontana da quella in cui è cresciuto. L’attaccante di origine catanese è tra i simboli della formazione zebrata degli anni settanta, in cui terminò la sua avventura con la fascia da capitano al braccio. Ruolo perfetto per ciò chein fondo divenne: un’del Sud neldi. LEGGI ...