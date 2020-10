Inter, Zhang: «Serve investire nel lungo periodo» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le parole di Steven Zhang sul mondo del calcio e la situazione dell’Inter Steven Zhang, presidente dell’Inter, è Intervenuto a Sport Lab toccando vari argomenti: «Dobbiamo analizzare diversi fattori, dobbiamo investire nel lungo periodo e utilizzare la tecnologia in maniera saggia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le parole di Stevensul mondo del calcio e la situazione dell’Steven, presidente dell’, èvenuto a Sport Lab toccando vari argomenti: «Dobbiamo analizzare diversi fattori, dobbiamonele utilizzare la tecnologia in maniera saggia». Leggi su Calcionews24.com

_enz29 : RT @marifcinter: #Zhang: 'Il nostro obiettivo è combattere e vincere in campo. L'Inter ha un passato glorioso di cui siamo orgogliosi. La p… - SimoLucaDiRe : RT @marifcinter: #Zhang: 'Il nostro obiettivo è combattere e vincere in campo. L'Inter ha un passato glorioso di cui siamo orgogliosi. La p… - HCE__ : RT @marifcinter: #Zhang: 'Il nostro obiettivo è combattere e vincere in campo. L'Inter ha un passato glorioso di cui siamo orgogliosi. La p… - marifcinter : #Zhang: 'Il nostro obiettivo è combattere e vincere in campo. L'Inter ha un passato glorioso di cui siamo orgoglios… - ApCalciomercato : Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna | Ottavi Champions o addio -