I Dodgers hanno un problema con questo giocatore

Justin Turner dei Los Angeles Dodgers è risultato positivo al coronavirus durante la partita decisiva delle finali del baseball, ma ha ignorato gli avvertimenti ed è tornato in campo a festeggiare

