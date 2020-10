«Ho sconfitto il virus, ma tu non sei Zlatan: non sfidarlo». Fontana chiede aiuto a Ibra contro l’epidemia – Il video (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)Zlatan Ibrahimovic ha risposto alla sua maniera alla “chiamata” del governatore della Lombardia Attilio Fontana, che gli ha chiesto aiuto nella campagna di sensibilizzazione organizzata dalla Regione per contrastare la diffusione del Coronavirus. Il calciatore del Milan, guarito dall’infezione, è diventato infatti il protagonista di un video girato al 39esimo piano di Palazzo Lombardia: «Il virus mi ha sfidato e io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi». Fontana ha ringraziato l’attaccante su ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronain Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)himovic ha risposto alla sua maniera alla “chiamata” del governatore della Lombardia Attilio, che gli ha chiestonella campagna di sensibilizzazione organizzata dalla Regione per contrastare la diffusione del Corona. Il calciatore del Milan, guarito dall’infezione, è diventato infatti il protagonista di ungirato al 39esimo piano di Palazzo Lombardia: «Ilmi ha sfidato e io ho vinto. Ma tu non sei, non sfidare il. Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi».ha ringraziato l’attaccante su ...

