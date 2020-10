Grey’s Anatomy all’ultima stagione, scade il contratto a Ellen Pompeo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Grey’s Anatomy ci ha abituato alle lacrime dei fan visti gli innumerevoli colpi di scena e gli addii che si sono registrati nel corso di tutti questi anni, eppure nessuno vorrebbe veder chiusi i battenti della serie. Ma quel momento sembra purtroppo vicino proprio quando sta per partire la nuova stagione, la 17esima che fa dello show il medical drama più longevo della serialità televisiva. Grey’s Anatomy 17 affronta il Covid-19, la prima foto di Meredith A rivelarlo è la stessa Ellen Pompeo, alias la dottoressa Meredith Grey, in un’intervista a Variety. L’attrice ha spiegato che questo è l’ultimo anno del suo contratto lasciando intendere una potenziale fine per la serie. Grey’s Anatomy 16, rivelata ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 29 ottobre 2020) Grey’sci ha abituato alle lacrime dei fan visti gli innumerevoli colpi di scena e gli addii che si sono registrati nel corso di tutti questi anni, eppure nessuno vorrebbe veder chiusi i battenti della serie. Ma quel momento sembra purtroppo vicino proprio quando sta per partire la nuova, la 17esima che fa dello show il medical drama più longevo della serialità televisiva. Grey’s17 affronta il Covid-19, la prima foto di Meredith A rivelarlo è la stessa, alias la dottoressa Meredith Grey, in un’intervista a Variety. L’attrice ha spiegato che questo è l’ultimo anno del suolasciando intendere una potenziale fine per la serie. Grey’s16, rivelata ...

