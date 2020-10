Francia, strage in cattedrale a Nizza: cosa è successo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alle 9 di giovedì 29 ottobre, un uomo ha fatto irruzione all’interno della basilica di Notre-Dame di Nizza, a breve distanza dalla stazione ferroviaria, armato di un coltello e con il volto coperto da un passamontagna. L’uomo ha colpito a morte tre persone: una donna è stata decapitata, un uomo, il sagrestano, sgozzato. L’autore dell’attacco sarebbe un 25enne di nome Brahim, secondo quanto hanno riferito fonti giudiziarie. La cattedrale di Nizza si trova sul Viale Jean Medecin, cuore pulsante della città: una strada molto larga dove ci sono negozi, uffici e centri commerciali, che collega la stazione ferroviaria con la piazza simbolo della città, Place Massena. L’aggressore è stato bloccato dalla polizia municipale, intervenuta sul posto e chiamata dai clienti di un bar, ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alle 9 di giovedì 29 ottobre, un uomo ha fatto irruzione all’interno della basilica di Notre-Dame di, a breve distanza dalla stazione ferroviaria, armato di un coltello e con il volto coperto da un passamontagna. L’uomo ha colpito a morte tre persone: una donna è stata decapitata, un uomo, il sagrestano, sgozzato. L’autore dell’attacco sarebbe un 25enne di nome Brahim, secondo quanto hanno riferito fonti giudiziarie. Ladisi trova sul Viale Jean Medecin, cuore pulsante della città: una strada molto larga dove ci sono negozi, uffici e centri commerciali, che collega la stazione ferroviaria con la piazza simbolo della città, Place Massena. L’aggressore è stato bloccato dalla polizia municipale, intervenuta sul posto e chiamata dai clienti di un bar, ...

repubblica : Francia, strage nella cattedrale di Nizza: la diretta - ilfoglio_it : Nizza torna a essere vittima del terrorismo islamista, a quattro anni dalla strage del 2016 sulla promenade des Ang… - bosottiS : RT @luigidegennar: Ennesima strage di fondamentalisti in Francia, aizzati dalle politiche della dittatura nazi-islamica turca E' ora di esp… - ALEXDEROSSINY : ?????? È FOLLIA. Francia sotto attacco del terrorismo islamista. Dopo la strage e le orrende decapitazioni in chiesa… - ALEXDEROSSINY : ?????? È FOLLIA. Francia sotto attacco del terrorismo islamista. Dopo la strage e le orrende decapitazioni in chiesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia strage Francia sotto attacco, strage nella cattedrale di Nizza: tre morti. Avignone, ucciso un uomo: urlava Allah Akbar La Stampa