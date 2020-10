Federica Pellegrini è negativa al tampone per il Covid: “Ciao Maria io esco! E questa volta per davvero” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Ciao Maria io esco!!! E questa volta per davvero!!! negativaAA”. Federica Pellegrini annuncia così la sua negatività al tampone e la sua guarigione del coronavirus. La campionessa del nuoto italiano ha esultato su Instagram, dove nei giorni scorsi aveva raccontato l’evoluzione della sua malattia, tenendo una sorta di diario social con i suoi followers. L’allusione al “questa volta per davvero” è per il fatto che nei giorni scorsi Federica Pellegrini era finita al centro delle polemiche per il fatto che era uscita di casa, nonostante l’isolamento per la sua positività al virus, per accompagnare la madre a fare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Ciaoio!! Eper davvero!!!AA”.annuncia così la sua negatività ale la sua guarigione del coronavirus. La campionessa del nuoto italiano ha esultato su Instagram, dove nei giorni scorsi aveva raccontato l’evoluzione della sua malattia, tenendo una sorta di diario social con i suoi followers. L’allusione al “per davvero” è per il fatto che nei giorni scorsiera finita al centro delle polemiche per il fatto che era uscita di casa, nonostante l’isolamento per la sua positività al virus, per accompagnare la madre a fare il ...

