De Luca contro Conte | “Ignorate le nostre richieste”

Il Governatore Vincenzo De Luca invia al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte una nota di disappunto in merito alla gestione dell'emergenza Covid che sta colpendo l'Italia e in particolare regioni come la Campania. Nella nota De Luca scrive: "Signor Presidente, le segnalo con preoccupazione e sconcerto il fatto che a 15 giorni da incontri da me avuti con esponenti di governo, le principali richieste avanzate dalla Regione Campania per affrontare l'epidemia Covid rimangono tutt'oggi senza risposta.

Ultime Notizie dalla rete : Luca contro Ristoranti e scuole chiuse: protesta sotto la Regione Campania contro De Luca Fanpage.it La protesta di Pompei, imprese sul lastrico per il Covid. Il ristoratore: “Saremo costretti a licenziare le persone”

La mattina dopo, De Luca, in Campania, può ribaltare il risultato e la partita ... Tutti hanno abbassato in pratica le saracinesche dei locali in segno di protesta contro le ultime restrizioni imposte ...

Più di duecento ristoratori reggiani scendono in piazza contro il decreto

Le parole di Domenichini sono state condivise da tutti i presenti che, cartelli in pugno, sono rimasti in piedi davanti al municipio chiedendo un sostegno da parte del sindaco Luca Vecchi.

