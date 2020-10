Cristiano Ronaldo: arriva la conferma della positività lo sfogo su Instagram (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il noto calciatore portoghese è ancora positivo al Coronavirus. Nonostante siano passate ormai due settimane dal primo tampone che ha costretto Ronaldo all’isolamento, l’esito dell’ultimo tampone è ancora positivo. Una lotta ancora lunga per Cristiano Ronaldo, quella contro il Coronavirus, che non lo abbandona ormai da 15 giorni. Il contagio rilevato per la prima volta … L'articolo Cristiano Ronaldo: arriva la conferma della positività lo sfogo su Instagram proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il noto calciatore portoghese è ancora positivo al Coronavirus. Nonostante siano passate ormai due settimane dal primo tampone che ha costrettoall’isolamento, l’esito dell’ultimo tampone è ancora positivo. Una lotta ancora lunga per, quella contro il Coronavirus, che non lo abbandona ormai da 15 giorni. Il contagio rilevato per la prima volta … L'articololapositività losuproviene da Leggilo.org.

RobertoBurioni : Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima par… - ZZiliani : Cristiano #Ronaldo ha detto che tamponi sono una porcheria. Se pensi che la porcheria sia invece quello che ha dett… - tancredipalmeri : Gravissimo post di Cristiano Ronaldo, dicendo che “il tampone Covid è una str...ata” ??????? - zazoomblog : Cristiano Ronaldo: arriva la conferma della positività lo sfogo su Instagram - #Cristiano #Ronaldo: #arriva… - ienablinski : RT @ArtemiosMilani: Sta balla del #COVID19 è un complotto mondiale contro la #Juventus per far restar fuori Cristiano #Ronaldo. -