Cresce il focolaio della Scala: 27 i contagiati. Tutta l'orchestra in quarantena (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo il coro l’Ats di Milano ha messo in quarantena anche l’intera orchestra della Scala, dove altri sei musicisti sono risultati positivi. Sale quindi a 27 il numero dei contagiati fra le masse artistiche: 18 coristi e 9 orchestrali. Numero a cui si aggiungono i contagi fra gli amministrativi. E’ stato il teatro ad annunciare i risultati del tampone fatto ad 85 professori d’orchestra di archi e percussioni (i fiati erano già in quarantena dopo tre positivi accertati nei giorni scorsi) e di conseguenza la quarantena per l’intero ensemble.In linea teorica questo non impedirà di realizzare la prima del 7 dicembre, che la Scala avrebbe voluto garantire, se non altro grazie la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo il coro l’Ats di Milano ha messo inanche l’intera, dove altri sei musicisti sono risultati positivi. Sale quindi a 27 il numero deifra le masse artistiche: 18 coristi e 9li. Numero a cui si aggiungono i contagi fra gli amministrativi. E’ stato il teatro ad annunciare i risultati del tampone fatto ad 85 professori d’di archi e percussioni (i fiati erano già indopo tre positivi accertati nei giorni scorsi) e di conseguenza laper l’intero ensemble.In linea teorica questo non impedirà di realizzare la prima del 7 dicembre, che laavrebbe voluto garantire, se non altro grazie la ...

Corriere : Cresce il focolaio alla Scala: 21 artisti positivi, corista in ospedale - Corriere : Cresce il focolaio alla Scala: 21 artisti positivi, corista in ospedale - Corriere : Cresce il focolaio alla Scala: 21 artisti positivi, corista in ospedale - maxbass82 : RT @HuffPostItalia: Cresce il focolaio della Scala: 27 i contagiati. Tutta l'orchestra in quarantena - fo1984 : RT @HuffPostItalia: Cresce il focolaio della Scala: 27 i contagiati. Tutta l'orchestra in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce focolaio Cresce il focolaio della Scala: 27 i contagiati. Tutta l'orchestra in quarantena L'HuffPost Genova, il Covid cancella la pizza dalle mense scolastiche

Dati che però nelle ultime ore stanno crescendo: ieri a Genova sono state fermate in didattica ... «A oggi non sono le scuole il luogo del focolaio, più facile contagiarsi in famiglia - sintetizza ...

Cresce il focolaio della Scala: 27 i contagiati. Tutta l'orchestra in quarantena

Se è vero che solo durante la Guerra la Scala non ha inaugurato la stagione lirica, è anche vero che questo è un momento eccezionale e nessuno vuole mettere a rischio la salute di lavoratori e cantant ...

Dati che però nelle ultime ore stanno crescendo: ieri a Genova sono state fermate in didattica ... «A oggi non sono le scuole il luogo del focolaio, più facile contagiarsi in famiglia - sintetizza ...Se è vero che solo durante la Guerra la Scala non ha inaugurato la stagione lirica, è anche vero che questo è un momento eccezionale e nessuno vuole mettere a rischio la salute di lavoratori e cantant ...