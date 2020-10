Covid, a Perugia 13enne positivo dorme in auto per non contagiare la famiglia: “Siamo in 5 in una stanza” (Di giovedì 29 ottobre 2020) A Perugia un ragazzino di 13 anni, risultato positivo al nuovo Coronavirus dopo un caso di contagio a scuola, è stato costretto a dormire in auto per non contagiare il resto della famiglia. Il padre del piccolo, Yacine, aveva riferito ai quotidiani di essere rimasto accanto alla vettura per non lasciare solo il figlio e, al tempo stesso, non contagiarsi per cercare di trovare lavoro. Dopo che il caso è finito sui giornali, oggi l’assessora alle Politiche sociali di Perugia Edi Cicchi ha detto all’Ansa che il ragazzino sarà trasferito in giornata con uno dei genitori al Covid hotel Villa Muzi di Città di Castello, allestito per pazienti asintomatici. Una soluzione che le autorità hanno trovato in ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Aun ragazzino di 13 anni, risultatoal nuovo Coronavirus dopo un caso di contagio a scuola, è stato costretto a dormire inper nonil resto della. Il padre del piccolo, Yacine, aveva riferito ai quotidiani di essere rimasto accanto alla vettura per non lasciare solo il figlio e, al tempo stesso, non contagiarsi per cercare di trovare lavoro. Dopo che il caso è finito sui giornali, oggi l’assessora alle Politiche sociali diEdi Cicchi ha detto all’Ansa che il ragazzino sarà trasferito in giornata con uno dei genitori alhotel Villa Muzi di Città di Castello, allestito per pazienti asintomatici. Una soluzione che lerità hanno trovato in ...

