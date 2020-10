Coronavirus | la lettera della No Tav dal carcere | “Bonafede non fa nulla per fermare l’epidemia”

Leggi su dire

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – “Abbiamo ascoltato il discorso di Conte e ogni giorno sfogliamo i giornali alla ricerca di qualche notizia sulle carceri e sulla tutela di noi detenute. Niente. Non vi riporto gli sfottò che girano su Bonafede, dal mio punto di vista sicuramente non un grande giurista, ma soprattutto un ministro che non sta facendo nulla per le carceri, luogo di assembramento per antonomasia”. L’attivista No Tav Dana Lauriola prende carte e penna per scrivere dal carcere e accendere una luce sulla situazione delle detenute e dei detenuti durante l’epidemia. Come evidenziano i dati pubblicati questo martedì dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, infatti, il contagio all’interno degli istituti penitenziari italiani si allarga.