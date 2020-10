**Coronavirus: Conte, 'diffusione subdola e repentina'** (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - E' stato "necessario adottare" nuove misure di contrasto al Covid-19 "con urgenza" perché la "diffusione del virus è subdola e repentina". Così il premier Giuseppe Conte, esordendo in Aula con una informativa sull'ultimo Dpcm, "firmato sabato - rimarca il presidente del Consiglio - all'esito di un lungo e articolato confronto con i membri della maggioranza, il Cts e le regioni. Ho informato" i presidenti di Camera e Senato della "volontà di riferire sul Contenuto delle nuove misure e d'accordo con i presidenti, ho voluto informare, sempre nella giornata di sabato, i capigruppo di maggioranza e opposizione" sulla nuova stretta. Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - E' stato "necessario adottare" nuove misure di contrasto al Covid-19 "con urgenza" perché la "del virus è". Così il premier Giuseppe, esordendo in Aula con una informativa sull'ultimo Dpcm, "firmato sabato - rimarca il presidente del Consiglio - all'esito di un lungo e articolato confronto con i membri della maggioranza, il Cts e le regioni. Ho informato" i presidenti di Camera e Senato della "volontà di riferire sulnuto delle nuove misure e d'accordo con i presidenti, ho voluto informare, sempre nella giornata di sabato, i capigruppo di maggioranza e opposizione" sulla nuova stretta.

