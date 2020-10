Aurelio De Felice, scultore ternano anti novecento (Di giovedì 29 ottobre 2020) Aurelio De Felice – Photo Credits: Wikipedia.comNato a Torreorsina, paesino in provincia di Terni, il 29 ottobre 1915, Aurelio De Felice è stato uno scultore italiano di grande successo. È considerato uno dei più importanti esempi della scultura anti novecento, le cui opere sono esposte in tutto il mondo. La sua formazione scolastica, iniziata nel paese natale, proseguì a Terni, frequentando la scuola per ebanisti-intagliatori. Costretto però dal padre, dopo la fine della scuola iniziò a lavorare in una fabbrica d’armi, ma dopo tre mesi abbandonò il posto di lavoro fuggendo a Roma. Aurelio De Felice con opera – Photo Credits: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020)De– Photo Credits: Wikipedia.comNato a Torreorsina, paesino in provincia di Terni, il 29 ottobre 1915,Deè stato unoitaliano di grande successo. È considerato uno dei più importesempi della scultura, le cui opere sono esposte in tutto il mondo. La sua formazione scolastica, iniziata nel paese natale, proseguì a Terni, frequentando la scuola per ebanisti-intagliatori. Costretto però dal padre, dopo la fine della scuola iniziò a lavorare in una fabbrica d’armi, ma dopo tre mesi abbandonò il posto di lavoro fuggendo a Roma.Decon opera – Photo Credits: ...

