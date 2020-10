Attentato a Nizza, l'Europa non sa difendersi e perde se stessa (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’incolmabile e spaventosa differenza fra la strage islamista di stamattina a Nizza e le precedenti, in Francia e non solo, è che quelle derivavano da minuziose strategie di terroristi asserragliati nelle grotte afghane o nel sedicente Stato del Profeta, questa deriva dall’incontinenza e dalla sconsideratezza verbale del presidente di una nazione, la Turchia, che solo pochi anni fa ambiva all’ingresso nell’Ue, che tuttora partecipa a organismi europei (compreso quello di tutela dei diritti umani) e che occupa un ruolo rilevante nella Nato, la più grande orgaNizzazione di difesa internazionale.La precipitosa e schietta condanna dell’Attentato diffusa ieri dal governo di Ankara non potrà scolorire le parole spese dal presidente Recep Tayyip Erdoğan dopo la decapitazione del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’incolmabile e spaventosa differenza fra la strage islamista di stamattina ae le precedenti, in Francia e non solo, è che quelle derivavano da minuziose strategie di terroristi asserragliati nelle grotte afghane o nel sedicente Stato del Profeta, questa deriva dall’incontinenza e dalla sconsideratezza verbale del presidente di una nazione, la Turchia, che solo pochi anni fa ambiva all’ingresso nell’Ue, che tuttora partecipa a organismi europei (compreso quello di tutela dei diritti umani) e che occupa un ruolo rilevante nella Nato, la più grande orgazione di difesa internazionale.La precipitosa e schietta condanna dell’diffusa ieri dal governo di Ankara non potrà scolorire le parole spese dal presidente Recep Tayyip Erdoğan dopo la decapitazione del ...

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - LorenzoStrada93 : Non è stato un #attentato di 'qualsivoglia matrice' come dice il Presidente della Repubblica. È stato un attentato… - Alexct9 : RT @isabellaisola3: Il terrorista dell'attentato alla Cattedrale di #Nizza è tunisino ed era arrivato da Lampedusa. #Lamorgese e #Conte do… -