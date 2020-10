Capezzone : Su @atlanticomag Dorian Gray sull’Italia crocevia dei traffici del regime di Teheran @RagazzidiTehran - _Carabinieri_ : #Carabinieri Lecce, supportati da Elicotteristi e Cinofili Arma, disarticolano associazione dedita al traffico di s… - alcinx : RT @qn_giorno: #Lecco Armi, droga e video in stile narcos: 10 nei guai - qn_giorno : #Lecco Armi, droga e video in stile narcos: 10 nei guai - Valori_it : Le banche hanno un grande potere, sulla carta: quello di poter intervenire e fermare le operazioni finanziarie sosp… -

Ultime Notizie dalla rete : Armi droga

Il Giorno

Lecco, giovani idoli dei coetanei in rete nascondevano pistole (finte) e dosi vere. Perquisizioni in cinque città. "Ma nessuno ha detto nulla" ...LECCO – Un arresto per droga, una decina di giovani oggetto di perquisizione e nei guai per porto d’armi illegale e una cinquantina in totale i ragazzi identificati, quasi tutti italiani di seconda ge ...