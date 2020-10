Whirlpool, il Premier Conte contatterà i vertici della multinazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo le proteste di oggi, e il blocco autostradale ancora in corso, il Premier Giuseppe Conte sentirà i vertici della Whirlpool. Lo si legge in una nota appena diffusa da Palazzo Chigi. Con l’intesa del ministero dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, nelle prossime il Premier contatterà i vertici della multinazionale statunitense. L'articolo Whirlpool, il Premier Conte contatterà i vertici della multinazionale proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo le proteste di oggi, e il blocco autostradale ancora in corso, ilGiuseppesentirà i. Lo si legge in una nota appena diffusa da Palazzo Chigi. Con l’intesa del ministero dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, nelle prossime ilcontatterà istatunitense. L'articolo, ilcontatterà iproviene da Anteprima24.it.

